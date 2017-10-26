Beşiktaş Futbol Akademisi, Beylikdüzüspor ile protokol imzaladı
Beşiktaş Futbol Akademisi, siyah-beyazlı kulübe ve Türk sporuna başarılı sporcular kazandırmak amacıyla Beylikdüzüspor ile iş birliği protokolü imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Belediyesinde düzenlenen imza töreninde, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak ve iki kulübün altyapıdan sorumlu isimleri katıldı.
İmza töreninde açıklamada bulunan Metin Albayrak, iş birliğinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun zamandır İstanbul'da iş birliği yapabileceğimiz, aynı düşünceye sahip bir kardeş kulüp arıyorduk. İlk kardeş kulübümüz Beylikdüzüspor oldu. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk kulübü ve büyük bir sivil toplum örgütü. Ülkemizi iyi temsil ediyoruz. Son iki sezonun şampiyonuyuz. Avrupa'da lideriz. Başarıları devam ettirmek adına ülkemizin çocuklarını ön plana çıkarmak ilk hedefimiz. Gençleri Türk sporuna ve Beşiktaşımıza kazandırmak niyetindeyiz. Göreve geldiğimizde bize kimse inanmıyordu ama biz vizyon ortaya koyduk ve çok çalıştık. İnandıktan sonra potansiyel bizde ve bu ülkede var."
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:49
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Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
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yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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