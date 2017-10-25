 Tosic ve Talisca ifade verdi – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Tosic ve Talisca ifade verdi

    Tosic ve Talisca ifade verdi

    Beşiktaş’ın yıldız oyuncuları Tasilca ve Tosic, Fenerbahçe maçına ilişkin haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

    Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ilk yarısında Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e el hareketi yapmıştı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye gitmediği kaydedilen Anderson Talisca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

    Yine Beşiktaşlı futbolcu Tosic de 5 Şubat günü Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlemişti. Tosic hakkında bu hareketi sonrasında soruşturma başlatılmış ve ifadeye çağrılmıştı.

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Tosic ve Talisca haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen yıldız oyuncular şu sıralara ifade vermek üzere savcılık katında bekliyorlar.

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:40
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