Tosic ve Talisca ifade verdi
Beşiktaş’ın yıldız oyuncuları Tasilca ve Tosic, Fenerbahçe maçına ilişkin haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Yine Beşiktaşlı futbolcu Tosic de 5 Şubat günü Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlemişti. Tosic hakkında bu hareketi sonrasında soruşturma başlatılmış ve ifadeye çağrılmıştı.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Tosic ve Talisca haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen yıldız oyuncular şu sıralara ifade vermek üzere savcılık katında bekliyorlar.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:40
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Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
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Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
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Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
Tosic ve Talisca ifade verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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