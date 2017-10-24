 UEFA’dan para cezası – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    UEFA’dan para cezası

    UEFA’dan para cezası
    Beşiktaş, Leipzig maçı nedeniyle ceza aldı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül'de Leipzig ile oynadığı karşılaşmada yaşanan elektirik kesintisi ve merdiven boşlukları için belirlenen kuralların ihlal edilmesi nedeniyle, 25 bin euro para cezası aldı. Beşiktaş, Devler Ligi'nde 1 Kasım'da İstanbul'da Monaco'yu ağırlayacak.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA’dan para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.