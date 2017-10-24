 U-21’ler 3-0 kazandı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    U-21’ler 3-0 kazandı

    U-21’ler 3-0 kazandı
    BEŞİKTAŞ U-21 Takımı, ligin 9. haftasında Başakşehir'i 3-0 yendi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmayı, 3-0 kazanmayı başardı. Yavru Kartallar'a galibiyeti getiren golleri Aras (2) ve Mertcan kaydetti. Beşiktaş U-21 Takımı, Başakşehir galibiyetiyle puanını 22'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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