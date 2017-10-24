BEŞİKTAŞ'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic, Başakşehir maçının ardından ilginç bir yorum yaptı. 90+2'de attığı golle takımına 1 puan kazandıran Tosic, "Gol attım ama mutlu değilim. Maçı kazandıran golü atsaydım, mutlu olurdum. Çok zor bir maçtı, 2 puan kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz ama Süper Lig'de çok puan kaybettik" ifadelerini kullandı.