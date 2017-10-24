 Mutlu değilim – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Mutlu değilim

    Mutlu değilim
    BEŞİKTAŞ'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic, Başakşehir maçının ardından ilginç bir yorum yaptı. 90+2'de attığı golle takımına 1 puan kazandıran Tosic, "Gol attım ama mutlu değilim. Maçı kazandıran golü atsaydım, mutlu olurdum. Çok zor bir maçtı, 2 puan kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz ama Süper Lig'de çok puan kaybettik" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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