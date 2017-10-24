Kartal ligde uçmayı unuttu
Siyah-beyazlılar, mutlak galibiyet için çıktığı maçta beraberliği uzatmalarda Tosic’le kurtardı. Başakşehir’in golü eski Beşiktaşlı Frei’den geldi. Kartal ligde 4 maçtır gülemiyor
KURTARICI TOSİC
İKİNCİ yarıda benzer şekilde geçti. Başakşehir, son bölümde Kerim Frei ile öne geçti. Beşiktaş, uzatmada Tosic ile skora denge getirdi. Maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş sahasındaki üst üste iki maçta 4 puan kaybetti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 06:21
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Kartal ligde uçmayı unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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