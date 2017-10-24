 Kartal ligde uçmayı unuttu – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Kartal ligde uçmayı unuttu

    Kartal ligde uçmayı unuttu

    Siyah-beyazlılar, mutlak galibiyet için çıktığı maçta beraberliği uzatmalarda Tosic’le kurtardı. Başakşehir’in golü eski Beşiktaşlı Frei’den geldi. Kartal ligde 4 maçtır gülemiyor

    SÜPER Lig'de Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2'şer puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir ile berabere kalarak fırsatı değerlendiremedi: 1-1. Siyahbeyazlılar, taraftarı önünde oynamasına rağmen rakibinin etkili pas trafiği nedeniyle zorlandı. İlk yarının en önemli pozisyonunda Cenk Tosun 39'da çaprazdan vurdu, top uzak direğin yanından auta gitti. Adebayor'un 19'daki kafa şutunu ise Fabri kornere çeldi.

    KURTARICI TOSİC
    İKİNCİ yarıda benzer şekilde geçti. Başakşehir, son bölümde Kerim Frei ile öne geçti. Beşiktaş, uzatmada Tosic ile skora denge getirdi. Maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş sahasındaki üst üste iki maçta 4 puan kaybetti.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:21
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