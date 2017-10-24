Enes ünal operasyonu
İspanyol basını, Villarreal’in 20 yaşındaki genç forveti Enes için siyah-beyazlıların Ocak’ta resmi teklif yapacağını duyurdu
OCAK'TA iMZA ATILABiLiR
Sezon başından yapılan ilk teklifin, Villarreal tarafından kabul edilmediğini iddia eden İspanyollar; son iki haftadır kadroya giremeyen Enes Ünal'ın Villereal için sıkıntı olmaya başladığını gündeme getirdi. Enes'in diğer Türk oyuncuların aksine İspanya'ya uyum sağlamakta zorlandığı, olası bu transferin Villereal için iyi bir seçenek olabileceği yorumu yapıldı. Türk ekibinin Ocak ayında teklifini tekrarlaması durumunda Villareal'in teklife olumlu cevap verebileceği ifade edildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:43
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Enes ünal operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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