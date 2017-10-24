Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!

"Öncelikle beni ilk günden beri bağrına basan ve sahip çıkan büyük Beşiktaş taraftarı, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim. Saha içerisinde her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla elimden geldiğince ter döktüğüm formanın hakkını verme gayreti içerisinde oldum. Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değeriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra yine aynı hırsla ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim."