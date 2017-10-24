Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Caner Erkin, takımının Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinden dolayı özür diledi.
"Öncelikle beni ilk günden beri bağrına basan ve sahip çıkan büyük Beşiktaş taraftarı, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim. Saha içerisinde her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla elimden geldiğince ter döktüğüm formanın hakkını verme gayreti içerisinde oldum. Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değeriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra yine aynı hırsla ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim."
İşte o açıklama:
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:54
-
Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!
Toplam 30
Yorum
memet ölene kadar bjk
-
Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
canyavuz asıl siz korkak tudor a dua edin.saçma işlere kalkışmasa bu takım o çimlere gömerdi fb yi ...
-
Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
dent Asıl sen maç sonrası Samandırayı izle. Puan farkı 8'de kaldı diye meşalelerle karşılandınız.
Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.