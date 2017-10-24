 Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'den flaş 'küfür' açıklaması!

    Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!

    Beşiktaş'ın savunma oyuncusu , takımının Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinden dolayı özür diledi.

    Caner Erkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer verdi:

    "Öncelikle beni ilk günden beri bağrına basan ve sahip çıkan büyük Beşiktaş taraftarı, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim. Saha içerisinde her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla elimden geldiğince ter döktüğüm formanın hakkını verme gayreti içerisinde oldum. Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değeriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra yine aynı hırsla ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim."

    İşte o açıklama:

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.