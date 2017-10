Beşiktaş'ta isim sponsorluğu 2 yıl uzatıldı

Beşiktaş ile ilk olarak 2015-16 sezonunda Basketbol Erkek A Takımı isim sponsorluğu anlaşmasına imza atan Sompo Japan Sigorta, iki sezondur sürdürdüğü sponsorluk anlaşmasını iki sezon daha uzattı.

Sigorta sektörünün önde gelen markalarından Sompo Japan Sigorta'nın spora verdiği destek artarak sürüyor. Sompo Japan Sigorta, 2015-16 sezonundan bu yana devam eden Beşiktaş Basketbol Erkek A Takımı isim sponsorluğunu 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da sürdüreceğini açıkladı. Yenilenen anlaşma kapsamında, siyah-beyazlı takım önümüzdeki iki sezon daha Beşiktaş Sompo Japan adıyla liglerde boy gösterecek.



ORMAN: "HER ZAMAN DAHA İYİYE GİDECEĞİZ"

Anlaşmayla ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş olarak ortaya koyduğumuz sportif başarılarımızın yanı sıra, gerçekleştirdiğimiz her sponsorluk anlaşması da hedeflerimize ulaşma yolunda büyük önem taşıyor. Koçumuz Ufuk Sarıca liderliğinde istikrarlı bir başarı elde etme hedefindeyiz. Beşiktaş olarak, sponsorlarımızı her zaman memnun etmeye çalışıyoruz. Bu çabalarımızla beraber gelen sportif başarılar da, sponsorlarımızın yoluna bizimle beraber devam etmesini sağlıyor. Kalıcı başarılar bir ekip çalışması ile ortaya çıkar. Takımımızın mücadelesi, sponsorlarımızın da desteği ile her zaman daha iyiye gideceğiz" dedi.



DALAŞ: "TAKIMIN VE TARAFTARIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Beşiktaş ile sponsorluk anlaşmalarını önümüzdeki iki yıl daha devam ettirecek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş ise, "Yaptığımız anlaşmaya yalnızca bir sponsorluk olarak değil alanında yükselen iki değerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir güç birliği olarak bakıyoruz. Son dönemde önemli bir çıkış yakalayan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş Basketbol Erkek Takımı gibi Sompo Japan Sigorta da, Türkiye'de 15 yıllık geçmişi olmasına rağmen sektörde lider şirketler arasında yer almaktadır. Şirketimizin genç ve dinamik yapısına uygun olarak yeni dönemde sponsorluğumuzu diğer takımlardan farklılaşan saha içi aktivitelerle de güçlendiriyoruz. Beşiktaş taraftarının bağlılığından ilham alarak tasarladığımız bu aktivitelerle, taraftarın ve takımın gücüne güç katacağımızı düşünüyoruz. Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımımızın ulusal ve uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam edeceğine olan inancımızla, kupayı kaldıracağımız başarılı bir yıl olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.