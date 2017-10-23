Puan kaybına tahammül yok
“Maç seçiyor” denilen futbolcularıyla bir toplantı yapan siyah-beyazlı hoca, “Lig de Devler Ligi kadar önemli” dedi
İYİ BİR VİTRİN AMA...
GÜNEŞ, motivasyon ağırlıklı toplantıda, "Dikkatimiz artık lige de vermeliyiz. Başakşehir maçında kesinlikle puan kaybı istemiyorum. Şampiyonlar Ligi sizin için belki iyi bir vitrin olabilir ama orada mücadele edebilmek için lig şampiyonluğu şart" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Puan kaybına tahammül yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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