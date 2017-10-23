Kritik detay
Kartal solu daha çok kullanıyor
KARTAL'ın Devler Ligi'ndeki asistleri Quaresma (3) yapıyor ama oyunu soldan oynuyor. Siyah-beyazlılar, 3 maç baz alındığında, Babel ve Caner'in forma giydiği sol kanattan yüzde 51'le en fazla oynayan takım oldu. Beşiktaş, PSG'den sonra (yüzde 26) sağı en az kullanan (yüzde 28) ekip olarak dikkat çekiyor.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Kritik detay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.