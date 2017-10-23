Kartal sonunu getiremedi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi, Beşiktaş'ı 64-50 yendi. İki takımın da müthiş bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmada Beşiktaş ilk periyodu 14-13, devreyi de 30-29 önde geçmesine karşılık ev sahibi ekip üçüncü periyotta maçı kopartmayı bildi ve karşılaşmadan 64-50 galip ayrıldı. Günün diğer maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Canik Belediyespor'u 65-47 yendi.