 Kartal sonunu getiremedi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kartal sonunu getiremedi

    Kartal sonunu getiremedi
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi, Beşiktaş'ı 64-50 yendi. İki takımın da müthiş bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmada Beşiktaş ilk periyodu 14-13, devreyi de 30-29 önde geçmesine karşılık ev sahibi ekip üçüncü periyotta maçı kopartmayı bildi ve karşılaşmadan 64-50 galip ayrıldı. Günün diğer maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Canik Belediyespor'u 65-47 yendi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal sonunu getiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.