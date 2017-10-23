 Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu

    Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu
    SİYAH-beyazlı ekibin evinde bileği bükülmüyor. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 31 iç saha mücadelesinde yenilmedi. Kartal, ev sahibi olduğu bu periyotta 78 gol attı, 23 gol yedi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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