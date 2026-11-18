A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu üçüncü maçında deplasmanda Polonya'ya 79-77 mağlup oldu.
Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu üçüncü maçında deplasmanda Polonya'ya 79-77 mağlup oldu. Gorzow Arena'da ilk periyodu 27-26 önde tamamlayan Ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 50-38'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği 64-59 önde kapatan milliler, son periyotta savunmayı aşmakta zorlandı ve karşılaşmadan 2 sayı farkla yenik ayrılarak 2. turdaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Türkiye'de Alperi Onar 14, Gökşen Fitik, Tilbe Şenyürek Arslan ve Elif Bayram 12'şer sayı üretirken, Polonya'da Mavunga 25 sayı kaydetti. Periler, ikinci turda ilk kez kaybetti.