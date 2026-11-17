Polonya - Türkiye kadın basketbol takımı maçı canlı izleme ekranı!

Potanın Perileri Polonya karşısında! Polonya - Türkiye kadın basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya'ya konuk oluyor. Elemelere başarılı bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, Karadağ'ı 79-62, İsrail'i ise 76-67 mağlup ederek iki maçta iki galibiyet elde etti. Üçüncü galibiyetini almak isteyen milliler, Polonya deplasmanında parkede olacak. Gorzow Arena'da oynanacak mücadele 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Peki, Polonya - Türkiye kadın basketbol maçı hangi kanalda? İşte Potanın Perileri'nin karşılaşmasına ilişkin tüm ayrıntılar...

POLONYA - TÜRKİYE KADIN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda oynanacak Polonya - Türkiye karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Potanın Perileri'nin Polonya ile oynayacağı kritik karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak A Kadın Milli Takımımızın antrenmanından öne çıkan anlar. 🔥 🇵🇱 Polonya-Türkiye 🇹🇷 📅 17 Kasım 2026, Salı ⏰ TSİ 19.00 🏟️ Gorzów Wielkopolski, Arena Gorzow 📺 TRT Spor #BizBirlikteyiz — TBF (@TBF) November 16, 2026

POTANIN PERİLERİ İKİDE İKİ YAPTI

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci turunda başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ay-yıldızlı ekip, I Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-62 mağlup etti. İkinci maçında İsrail ile karşılaşan milliler, parkeden 76-67'lik galibiyetle ayrıldı. İlk iki maçını kazanarak elemelerde yoluna kayıpsız devam eden Potanın Perileri, Polonya karşısında da galip gelerek üçte üç yapmayı hedefliyor.

GRUBUN DİĞER MAÇINDA KARADAĞ İLE İSRAİL KARŞILAŞACAK

I Grubu'nda Polonya - Türkiye mücadelesinin yanı sıra Karadağ ile İsrail de karşı karşıya gelecek. Milliler, Polonya deplasmanında kazanarak gruptaki avantajını artırmak istiyor.

🏀 A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda üçte üç yapmak için parkeye çıkıyor. Polonya 🆚 Türkiye 🇹🇷 📆 Bugün, 🕖 19.00 📺 TRT Spor https://t.co/pe7zhJO5p2 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 17, 2026

2027 KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA NASIL KATILINACAK?

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplam 24 takım mücadele ediyor. Eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Türkiye, Polonya karşısında alacağı galibiyetle 2027 Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

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