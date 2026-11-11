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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basket Kadın Milli Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI İZLE)

Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI İZLE)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında Karadağ'ı konuk edecek. Frederic Dusart yönetimindeki ilk sınavına çıkacak milliler, galibiyet hedefliyor. Peki Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 10:32
Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI İZLE)

Türkiye basketbol maçını canlı izlemek için tıklayınız...

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2. Tur I Grubu ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde ilk maçına çıkacak ay-yıldızlı ekip, sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet arayacak. Basketbolseverler ise Türkiye-Karadağ maçının başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu karşılaşması, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı mücadelede milliler, taraftarı önünde galibiyet için parkeye çıkacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Karadağ kadın basketbol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor Yıldız canlı yayın ekranına ulaşmak için: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/yayin-akisi.html

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ SALONDA OYNANACAK?

Türkiye ile Karadağ arasındaki 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması, İstanbul'da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, kendi seyircisi önünde eleme grubundaki ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Türkiye-Karadağ kadın basketbol maçı

MİLLİ TAKIM'IN GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Karadağ, İsrail ve Polonya ile mücadele ediyor. Gruptaki diğer karşılaşmada İsrail ile Polonya karşı karşıya gelecek. Toplam 24 takımın mücadele ettiği elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye-Karadağ kadın basketbol maçı

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI'NIN MAÇ PROGRAMI

Türkiye'nin eleme grubundaki ilk maç penceresinde oynayacağı karşılaşmalar şöyle:

  • 11 Kasım 2026 Çarşamba: Türkiye-Karadağ (19.00)
  • 14 Kasım 2026 Cumartesi: İsrail-Türkiye (20.40)
  • 17 Kasım 2026 Salı: Polonya-Türkiye (19.00)

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