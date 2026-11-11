Periler parkede

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında bugün Karadağ'ı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Toplam 24 ekibin yer aldığı elemelerde; gruplarında ilk 2'ye girenler, Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında bugün Karadağ'ı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Toplam 24 ekibin yer aldığı elemelerde; gruplarında ilk 2'ye girenler, Avrupa Şampiyonası'na katılacak.