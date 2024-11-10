EURO 2025 aşkına

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında bugün saat 20.00'de Slovakya'ya konuk olacak. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçı kazanırsak Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım atacağız. Daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldık.

ROMANYA'YA MUCİZE GEREK

Son maçta Romanya'yı 101-54 gibi farklı bir skorla yenen Periler, Slovakya'yı yenip kalan iki maçını da kaybetse bile Romanya'ya 57 sayı farkla yenilmediği sürece Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyacak. 2005'ten beri bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Potanın Perileri, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.