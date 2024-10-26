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Kadınlarda aday kadro açıklandı
Romanya ve Slovakya'yla karşılaşacak Kadın A Millilerin aday kadrosu şu şekilde; Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş (Mersin), Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu (Emlak), Sevgi Uzun, Ş. Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır (F.Bahçe), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan (G.Saray), Z. Şevval Gül, Esra Ural Topuz (Orman), McCovan.
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