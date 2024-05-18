Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko: 71-100

Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 100-71 yenen Fenerbahçe Beko, adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko, yarı finalde Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmanın başında Hayes-Davis ve Sertaç ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 9-7 üstün geçti. Aliağa Petkimspor, 8'inci dakikada Mahir Ağva'nın basketiyle 15-14 öne geçtiği periyodu 21-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında 21-21 eşitliği sağlayan konuk ekip, üstünlük kurduğu periyodun bitimine 5 dakika kala farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 35-28. Melih ve Hayes-Davis'in basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 12 sayılık farkla 48-36 önde gitti. Üçüncü periyodun başında farkı 17 sayıya (53-36) yükselten sarı-lacivertli ekip, periyodu 21 sayı farkla 73-52 üstün tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 100-71 galip ayrıldı.

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Tolga Edis

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 14, Yunus Sonsırma 3, Thomas 7, Aldrdige 7, Simmons 6, Emre Tanışan, Zoriks 9, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 18, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor 2

FENERBAHÇE BEKO: Calathes, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 15, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 4, Sestina 10

1'İNCİ PERİYOT: 21-16

İLK DEVRE: 36-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-73