BASKETBOL HABERLERİ | A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE TBF'NİN AÇIKLAMASI