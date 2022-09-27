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BASKETBOL HABERLERİ | A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberleri... A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu, ayrılığı yaptığı açıklamayla resmen duyurdu. İşte detaylar...

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 12:44
BASKETBOL HABERLERİ | A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE TBF'NİN AÇIKLAMASI

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