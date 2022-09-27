BASKETBOL HABERLERİ | A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE TBF'NİN AÇIKLAMASI
Ceyhun Yıldızoğlu'na Teşekkürlerimizle— TBF (@TBF) September 27, 2022
2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/tSbiRXEaoJ