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Periler yenilgiyle veda etti

Kadın Basketbol Takımı, ’nda ’ya yenilerek elendi.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Periler yenilgiyle veda etti
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 'na veda etti. İlk maçında 'ya ikincisinde 'e yenilen , son mücadelesinde 'ya diş geçiremedi. Ay-yıldızlılar, rakibine 63-61 sonuçla yenilerek turnuvaya veda etti. C Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Belçika direkt üst tura yükseldi. Diğer iki ekip ise öteki gruplardan gelen takımlarla eşleşecek ve üst tura çıkmaya çalışacak. Millilerimizde 16 sayı, 4 ribauntla en büyük katkıyı verdi.
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