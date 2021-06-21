Periler yenilgiyle veda etti

A MilliKadın Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na veda etti. İlk maçında Slovenya'ya ikincisinde Bosna Hersek'e yenilen Potanın Perileri, son mücadelesinde Belçika'ya diş geçiremedi. Ay-yıldızlılar, rakibine 63-61 sonuçla yenilerek turnuvaya veda etti. C Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Belçika direkt üst tura yükseldi. Diğer iki ekip ise öteki gruplardan gelen takımlarla eşleşecek ve üst tura çıkmaya çalışacak. Millilerimizde Kuanitra Hollingsworth 16 sayı, 4 ribauntla en büyük katkıyı verdi.