Haberler Basket Kadın Milli Slovenya Türkiye maçı CANLI | FIBA 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

Slovenya Türkiye maçı CANLI |

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, 'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşıyor. Potanın Perileri, C Grubu'nda Slovenya, ve Belçika ile birlikte yer alıyor. Slovenya Türkiye maçının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:02 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:29
Slovenya Türkiye maçı CANLI | FIBA 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ilk sınavında Slovenya ile karşı karşıya geliyor.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak.

CANLI SKOR

SLOVENYA-TÜRKİYE: 29-22 (2. PERİYOT OYNANIYOR)

SLOVENYA-TÜRKİYE: 19-16 (1. PERİYOT SONUCU)

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin, Fransa'nın Strazburg kentinde oynadığı Slovenya maçı TSİ 19.00'da başladı ve NTV'den canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Başantrenörlüğünü 'nun yaptığı milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

, (), (), (), , , (), Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor).

MİLLERİN ŞAMPİYONA KARNESİ

Ay-yıldızlılar, 2011 yılında Polonya'da düzenlenen organizasyonda finale yükselirken, Rusya'ya 59-42'lik skorla mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Milliler, bu turnuvanın ardından 2013 yılında Fransa'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu. Milli Takım, Sırbistan karşılaşmasını 92-71'lik skorla kazanarak bronz madalyaya uzandı.

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