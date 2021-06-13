Haberler Basket Kadın Milli Son dakika spor haberleri: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Son dakika spor haberleri: Başkanı oyuncularıyla bir araya geldi

Başkanı , 'nda mücadele edecek teknik heyet ve oyuncularıyla bir araya geldi. Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi. Türkoğlu, maçları için 'ya gidecek millilere başarılar diledi.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 21:05
Son dakika spor haberleri: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

'den yapılan açıklamaya göre Türkoğlu ve federasyon yetkilileri, şampiyona hazırlıklarını 'nda gerçekleştiren millilerin antrenmanını takip etti.

Başantrenör yönetiminde yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi. Türkoğlu, maçları için 'ya gidecek millilere başarılar diledi. Bu arada milli takımda Özge Yavaş kadrodan çıkartıldı.

Fransa'nın kentinde oynanacak C Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki ilk maçında 17 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da ile karşılaşacak. Gruptaki ikinci maçını 18 Haziran Cuma günü ile TSİ 13.00'te oynayacak , 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak.

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