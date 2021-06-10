Haberler Basket Kadın Milli İspanya 75-41 Türkiye | MAÇ SONUCU

75-41 | MAÇ SONUCU

'mız ile özel bir maçta karşı karşıya geldi. Millilerimiz kentinde oynanan maçı 75-41 kaybetti. , yarın ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 00:57
İspanya 75-41 Türkiye | MAÇ SONUCU

, hazırlıkları kapsamında deplasmanda ile oynadığı özel maçı 75-41 kaybetti.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, 'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 44-18 geride kapattı.

, yarın ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İspanya ile 'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'nda , ve ile C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, maçlarını Fransa'nın kentinde oynayacak.

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