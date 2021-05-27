Haberler Basket Kadın Milli A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Rusya'ya mağlup!

hazırlık maçında 'ya mağlup!

Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren , hazırlık mücadelesinde karşılaştığı ’ya 64-58 mağlup oldu.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:19
A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Rusya'ya mağlup!

Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren , hazırlık mücadelesinde 'ya 64-58'lik skorla mağlup oldu.
Rusya karşısında mücadeleye , Büşra Akbaş, , , ilk 5'iyle başlayan , ilk periyodu 18-17 önde geçerken ilk yarıyı 34-29'luk skorla geride kapattı. 3'üncü çeyrek 51-41 Rusya üstünlüğüyle geçilirken, milliler müsabakadan 64-58 mağlubiyetle ayrıldı. Mlli takımda, 11 sayıyla oynarken, Rusya'da Kseniia Levchenko 13 sayıyla mücadele etti.

'nda oynanan mücadeleyi (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi , TBF CEO'su , TBF Genel Sekreteri ve TBF yetkilileri de takip etti.


SON DAKİKA