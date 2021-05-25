Haberler Basket Kadın Milli A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızda Gizem Yavuz kadrodan çıkarıldı

'mızda kadrodan çıkarıldı

'na hazırlanan 'mızda istenmeyen bir sakatlık yaşandı. 'ın yeni transferi 'un ön çapraz bağlarında kopma belirlendi.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 16:12
A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızda Gizem Yavuz kadrodan çıkarıldı

için hazırlıklarını sürdüren 'nda idmanda sakatlanan ve ön çapraz bağlarında kopma belirlenen , kadrodan çıkarıldı.

'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" oyuncularımızdan Gizem Yavuz, millilerimizin Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanmıştır.
(TBF) Sağlık Kurulu tarafından yapılan tetkikler sonrasında milli oyuncumuzun ön çapraz bağında kopma teşhis edilmiştir. Gizem Yavuz bu sebeple A Kadın Milli Takım aday kadromuzdan çıkarılmıştır. Milli basketbolcumuz 3 Haziran Perşembe günü 'nde Prof. Dr. tarafından operasyon geçirecektir.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Gizem Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere geri dönmesini dileriz."

SON DAKİKA