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hazırlık maçında 'u devirdi

’na hazırlanan , hazırlık maçında ’u 56-52'lik skorla mağlup etti.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 21:28
A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Belarus'u devirdi

'na hazırlanan , hazırlık maçında 'u 56-52'lik skorla mağlup etti.

Belarus karşısında mücadeleye , , , , beşiyle başlayan Türkiye, ilk çeyreği 15-13, ilk yarıyı da 29-27 geride kapattı. 3'üncü çeyrek sonunda skoru 44-35'e getiren milliler, müsabakadan da 56-52 galibiyetle ayrıldı. Milli takımda Alperi Onar 10, Olcay Çakır Turgut 9 ve 8 sayı ile oynadı. Belarus'ta ise 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Mayıs Perşembe günü ile karşı karşıya gelecek.



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