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'a yenildi

, ile yaptığı ikili temas maçlarının ikincisinde de mağlup oldu. Zlatibor kentinde perşembe günü oynanan maçı 72-52 kaybeden milliler, bugünkü mücadeleden de 61-57 yenilgiyle ayrıldı.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 20:51
A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a yenildi

, ile yaptığı ikili temas maçlarının ikincisinde de mağlup oldu.

ile 'nın 7-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 'na hazırlanan ay-yıldızlılar, deplasmanda Sırbistan ile ikili temas maçlarında karşılaştı.

Zlatibor kentinde perşembe günü oynanan maçı 72-52 kaybeden milliler, bugünkü mücadeleden de 61-57 yenilgiyle ayrıldı.

Sırbistan'daki ikili temas maçlarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın 'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.



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