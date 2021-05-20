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'a mağlup

, hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı özel maçta 'a 72-52'lik skorla mağlup oldu.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:09
A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a mağlup

, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 'a 72-52 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'da bulunan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını yaptı.

kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlılar yarın TSİ 16.30 Sırbistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü 'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.



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