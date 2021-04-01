Haberler Basket Kadın Milli Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu!

Son dakika spor haberi: 'nın fikstürü belli oldu!

Son dakika spor haberleri... 'nda mücadele edecek olan 'ın maç programı belli oldu.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 13:54 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 13:56
Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu!

17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında ile 'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'nda maç saatleri tarafından belirlendi. , ve ile birlikte C Grubu'nda yer alacak ve maçlarını Fransa'nın kentinde oynayacak olan !mız, 17 Haziran Perşembe günü ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Millilerimiz 18 Haziran Cuma günü ikinci maçında Bosna Hersek ile TSİ 13.00'te karşı karşıya gelirken, gruptaki son maçında ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da Belçika ile mücadele edecek.

FIBA 2021 Kadınlar 'nda dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

A Kadın Milli Takımı'mızın maç programı şu şekildedir:

17 Haziran Perşembe
19.00 - Slovenya

18 Haziran Cuma
13.00 TÜRKİYE - Bosna Hersek

20 Haziran Pazar
16.00 TÜRKİYE - Belçika

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