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Avrupa Şampiyonası'nda!

TBF, 'nın en iyi grup ikincileri arasında yer alarak 'na katılma hakkı kazandığını duyurdu.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:40
A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda!

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaptığı açıklamada A Milli Takım Basketbol Takımı'mızın, FIBA 'na katılmaya hak kazandığını duyurdu.

"BİZLERİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEKLER"
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akşam tamamlanan eleme maçlarının ardından FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Kadın Milli Takımımızı kutluyorum. Millilerimizin bu güzel başarısını şampiyonaya da taşıyarak, bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

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