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'nın aday kadrosu açıklandı!

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden 'nın Litvanya ile oynayacağı müsabakanın aday kadrosu belli oldu.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 12:46
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda milliler 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Çalışmalarına 29 Ocak Cuma günü kampa girerek başlayacak ay-yıldızlıların kadrosu şöyle:

, (), (), (), , (), , , , Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo), Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray), Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor)


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