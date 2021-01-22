A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda milliler 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Çalışmalarına 29 Ocak Cuma günü kampa girerek başlayacak ay-yıldızlıların kadrosu şöyle:

Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar Ökten (Botaş), Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi), Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo), Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray), Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor)



