A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başına Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.
26 Aralık 2018, Çarşamba
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A Basketbol Takımı'nın başına getirildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başına Ceyhun Yıldızoğlu getirildi

– 7 Temmuz tarihleri arasında ve ’ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek ’nda mücadele edecek A Takımı'nın Başantrenörlüğüne getirildi.

– 7 Temmuz tarihleri arasında ve 'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 'nda mücadele edecek A Takımı'nın Başantrenörlüğüne getirildi.

  1. 26.12.2018 15:28
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:34
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