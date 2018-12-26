A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başına Ceyhun Yıldızoğlu getirildi
27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Takımı'nın Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.
27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Takımı'nın Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.
- 26.12.2018 15:28
- Güncelleme: 26.12.2018 15:34
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Savic gelmeye hazır
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Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
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Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
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