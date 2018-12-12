Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'nda rakipler belli oldu

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

ve 'ın ortaklaşa ev sahipliğinde – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 'nın kura çekimi Belgrad'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine 1. torbadan giren A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya, ve ile C Grubu'nda yer alacak. 'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen kura çekimine 'yi temsilen A Menajeri Yasemin Horasan katıldı.

27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu
TÜRKİYE Belarus
Britanya Macaristan
Çekya İtalya
Karadağ Slovenya Sırbistan

  1. 12.12.2018 16:12
  2. Güncelleme: 12.12.2018 16:13
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