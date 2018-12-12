Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi Belgrad'da gerçekleştirildi.
Kura çekimine 1. torbadan giren A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu'nda yer alacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'yi temsilen A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan katıldı.
27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu
Ukrayna İsveç TÜRKİYE Belarus
Britanya Fransa Macaristan Rusya
Letonya Çekya İtalya Belçika
İspanya Karadağ Slovenya Sırbistan
- 12.12.2018 16:12
- Güncelleme: 12.12.2018 16:13
-
MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-3 Porto | MAÇ ÖZETİ Galatasaray Schalke 04'e duacı!
Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
-
Şenol Güneş iddialı!
Toplam 2
Yorum
sweden dikkat mff galibiyet icin istanbula gediyi avrupa gazeterinde cok yaziliyot
-
Abdurrahim Albayrak futbolu beğendi
Toplam 7
Yorum
AB 1905 utanmadan akışara kutlama yapıyorar sanki çok güçlü bir rakibi yenmiş gibi yazıklar olsun
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.