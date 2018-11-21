Ömer Onan: “Türkiye’de en fazla başarı elde edilen branş basketboldur”

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Türkiye'de en başarılı spor branşının basketbol olduğunu belirtti.



Türkiye ile Belarus arasındaki 2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Eleme maçı için Kayseri'ye gelen Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Türkiye Basketbol Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hüseyin Beşok ile federasyon yönetiminde bulunan Ömer Yağmur, Aydın Şerbetçioğlu ve Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, TED Kayseri Koleji'ni ziyaret etti.

Okulda yapılan 'İnovasyon günleri' etkinliğine katılan grup önce okulu gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, "2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında Polonya'yı mağlup eden A Milli Kadın Basketbol takımımız gruptan çıkmayı garantiledi. Bu akşam grubun son maçına çıkacak. Müthiş bir Kayseri desteği de olacaktır. Çünkü Kayseri'de kadın basketboluna olan ilgiyi biliyoruz.

Kayseri, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takımı olan bir şehir ve oynanacak olan milli maçta tribünler dolacaktır diye düşünüyorum. Taraftarımız önünde grubun son maçını kazanmak istiyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak alt yapıya çok önem veriyoruz. 12 Dev Adamlar Basketbol Okulları (DABO) var. Bu DABO'lar ile çocuklara ücretsiz basketbol oynatmaya çalışıyoruz. Hidayet Türkoğlu'nun göreve geldiği andan itibaren en büyük faaliyeti "Haydi sahaya" projesi. Basketbol oynamayan, basketbol bilmeyen hiçbir şehir kalmasın diye Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa okullara 3x3 basketbol sahaları yapılmaya başlandı.

Türkiye'de en başarılı olduğumuz branş basketboldur. Takım sporlarına yetiştirdiği üst düzey oyunculara da bakarsanız basketbolun bir çok branştan önce geldiğini görürsünüz. Bugün Cedi Osman ve Furkan Korkmaz NBA'de mücadele ediyor. Önceleri de Hidayet Türkoğlu, Ömer Aşık ve Ersan İlyasova gibi niceleri çok üst düzey liglerde mücadele etti. Kadınlarda ve erkeklerde takımlarımız Avrupa'da 4'lü finallere kalıyor ya da kupalarla dönüyorlar. Bence bunun nedeni federasyonu işin içinden gelen insanların yönetmesindendir. Basketbol Federasyonu'nun en büyük özelliği budur. Basketbolu seviyoruz. Biz buradan bir şeyler kazandık ve şimdi kazandıklarımızı basketbola vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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