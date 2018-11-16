A Milli Kadın Basketbol Takımı Polonya’ya Gitti
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    A Polonya’ya Gitti

    A Milli Kadın Basketbol Takımı Polonya’ya Gitti

    A , 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Polonya ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

    Başantrenör yönetimindeki A , 'ndan özel uçakla Polonya'nın Poznan kentine hareket etti. Milliler, oradan da maçın oynanacağı Bydgoszcz kentine geçecek. Ay-yıldızlılar maçın ardından Belarus ile oynayacağı B Grubu'nun son müsabakası için 'ye dönecek.


    Polonya - karşılaşması yarın TSİ 20.30'da Artego Arena'da oynanacak.

    1. 16.11.2018 11:15
    2. Güncelleme: 16.11.2018 12:29
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