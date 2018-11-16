A Milli Kadın Basketbol Takımı Polonya’ya Gitti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Polonya ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.
Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Poznan kentine hareket etti. Milliler, oradan da maçın oynanacağı Bydgoszcz kentine geçecek. Ay-yıldızlılar maçın ardından Belarus ile oynayacağı B Grubu'nun son müsabakası için Kayseri'ye dönecek.
Polonya - Türkiye karşılaşması yarın TSİ 20.30'da Artego Arena'da oynanacak.
- 16.11.2018 11:15
- Güncelleme: 16.11.2018 12:29
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Güneş istemedi
Toplam 1
Yorum
Niyazi Kulüpte 1-2 maç dahi oynamayan tonla adam var Aras Veli Tolgay zengin vb
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Cezalar kenetledi
Toplam 1
Yorum
Burogbajder Geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüpçü ve yalayıcılarını eze eze şampiyon olacağız.
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Para cezasını iptal ettiler!..
Toplam 1
Yorum
FBLİ SEBEB NİYE Kİ gecen sezon biz odedık bu cezayı
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