Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Kadın basketbolunun dünya şampiyonları

    Kadın basketbolunun dünya şampiyonları

    'nın ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenecek FIBA Kadınlar 'nı sadece 4 farklı ülke kazanabildi

    Basketbolda 'nın ev sahipliğinde 22-30 Eylül'de 18'incisi düzenlenecek FIBA Kadınlar 'nı bugüne kadar sadece 4 farklı ülke kazanabildi.

    A Milli Takımı'nın da yer alacağı ve Tenerife şehrinde düzenlenecek organizasyon, ilk kez adı altında düzenlenecek. Daha önceki turnuvalar adı altında oynanırken, organizasyonun tarihinde en fazla kupayı elde etti.

    Şili'de 1953'te düzenlenen ilk 'nda finalde ev sahibi ekibi yenerek kupayı alan , daha sonra 1957, 1979, 1986, 1990, 1998, 2002, 2010 ve 2014'te olmak üzere 9 defa mutlu sona ulaştı.

    ABD'nin ardından kupayı 6 kezle en fazla kazanan Sovyetler Birliği ise 1959, 1964, 1967, 1971, 1975 ve 1983'te birincilik kürsüsünde yer aldı. Bu iki takımın dışında 1994'te , 2006'da ise şampiyon oldu.

    - İlk şampiyona 10 takımla düzenlendi

    Şili'de 1953 yılında düzenlenen ilk Şampiyonası'nda 10 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.

    Ev sahibi Şili'nin yanı sıra ABD, Fransa, , Paraguay, Arjantin, Peru, Meksika, İsviçre ve Küba ilk şampiyonaya katılan takımlar oldu.

    - En az katılım 1959'da?

    Şampiyonası tarihinde en az katılımla yapılan şampiyona 1959 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlendi.

    Moskova'da yapılan üçüncü Dünya Şampiyonası'na sadece 8 takım katıldı. Şampiyonada ev sahibi Sovyetler Birliği'nin yanı sıra , Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Romanya, Macaristan ve yer aldı.

    Organizasyonda 3 şampiyona 12'şer, 3 şampiyona 13'er, bir şampiyona 14 takımla bir şampiyona da 11 takımla oynandı. Şampiyona 2014 yılından sonra ikinci kez 16 takımla yapılacak.

    - Şampiyonlar

    Organizasyonu bugüne kadar kazanan ülkeler, düzenlenen yerler ve yılları şöyle:

    Yıl ve Yer 1. 2. 3.
    2014 Türkiye ABD İspanya Avustralya
    2010 Çek Cumhuriyeti ABD Çek Cumhuriyeti İspanya
    2006 Brezilya Avustralya Rusya ABD
    2002 Çin ABD Rusya Avustralya
    1998 Almanya ABD Rusya Avusrtralya
    1994 Avustralya Brezilya Çin ABD
    1990 Malezya ABD Yugoslavya Küba
    1986 Sovyetler Birliği ABD Sovyetler Birliği Kanada
    1983 Brezilya Sovyetler Birliği ABD Çin
    1979 Güney Kore ABD Güney Kore Kanada
    1975 Kolombiya Sovyetler Birliği Japonya Çekoslavakya
    1971 Brezilya Sovyetler Birliği Çekoslavakya Brezilya
    1967 Çekoslavakya Sovyetler Birliği Güney Kore Çekoslavakya
    1964 Peru Sovyetler Birliği Çekoslavakya Bulgaristan
    1959 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği Bulgaristan Çekoslavakya
    1957 Brezilya ABD Sovyetler Birliği Çekoslavakya
    1953 Şili ABD Şili Fransa
    1. 21.9.2018 11:39
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