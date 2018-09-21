Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
İspanya'nın ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nı sadece 4 farklı ülke kazanabildi
Basketbolda İspanya'nın ev sahipliğinde 22-30 Eylül'de 18'incisi düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nı bugüne kadar sadece 4 farklı ülke kazanabildi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı ve Tenerife şehrinde düzenlenecek organizasyon, ilk kez Dünya Kupası adı altında düzenlenecek. Daha önceki turnuvalar Dünya Şampiyonası adı altında oynanırken, organizasyonun tarihinde en fazla kupayı ABD elde etti.
Şili'de 1953'te düzenlenen ilk Dünya Şampiyonası'nda finalde ev sahibi ekibi yenerek kupayı alan ABD, daha sonra 1957, 1979, 1986, 1990, 1998, 2002, 2010 ve 2014'te olmak üzere 9 defa mutlu sona ulaştı.
ABD'nin ardından kupayı 6 kezle en fazla kazanan Sovyetler Birliği ise 1959, 1964, 1967, 1971, 1975 ve 1983'te birincilik kürsüsünde yer aldı. Bu iki takımın dışında 1994'te Brezilya, 2006'da ise Avustralya şampiyon oldu.
- İlk şampiyona 10 takımla düzenlendi
Şili'de 1953 yılında düzenlenen ilk Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 10 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.
Ev sahibi Şili'nin yanı sıra ABD, Fransa, Brezilya, Paraguay, Arjantin, Peru, Meksika, İsviçre ve Küba ilk şampiyonaya katılan takımlar oldu.
- En az katılım 1959'da?
Kadınlar Dünya Şampiyonası tarihinde en az katılımla yapılan şampiyona 1959 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlendi.
Moskova'da yapılan üçüncü Dünya Şampiyonası'na sadece 8 takım katıldı. Şampiyonada ev sahibi Sovyetler Birliği'nin yanı sıra Bulgaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Romanya, Macaristan ve Güney Kore yer aldı.
Organizasyonda 3 şampiyona 12'şer, 3 şampiyona 13'er, bir şampiyona 14 takımla bir şampiyona da 11 takımla oynandı. Şampiyona 2014 yılından sonra ikinci kez 16 takımla yapılacak.
- Şampiyonlar
Organizasyonu bugüne kadar kazanan ülkeler, düzenlenen yerler ve yılları şöyle:
|Yıl ve Yer
|1.
|2.
|3.
|2014 Türkiye
|ABD
|İspanya
|Avustralya
|2010 Çek Cumhuriyeti
|ABD
|Çek Cumhuriyeti
|İspanya
|2006 Brezilya
|Avustralya
|Rusya
|ABD
|2002 Çin
|ABD
|Rusya
|Avustralya
|1998 Almanya
|ABD
|Rusya
|Avusrtralya
|1994 Avustralya
|Brezilya
|Çin
|ABD
|1990 Malezya
|ABD
|Yugoslavya
|Küba
|1986 Sovyetler Birliği
|ABD
|Sovyetler Birliği
|Kanada
|1983 Brezilya
|Sovyetler Birliği
|ABD
|Çin
|1979 Güney Kore
|ABD
|Güney Kore
|Kanada
|1975 Kolombiya
|Sovyetler Birliği
|Japonya
|Çekoslavakya
|1971 Brezilya
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|Brezilya
|1967 Çekoslavakya
|Sovyetler Birliği
|Güney Kore
|Çekoslavakya
|1964 Peru
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|Bulgaristan
|1959 Sovyetler Birliği
|Sovyetler Birliği
|Bulgaristan
|Çekoslavakya
|1957 Brezilya
|ABD
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|1953 Şili
|ABD
|Şili
|Fransa
- 21.9.2018 11:39
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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