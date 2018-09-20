Yolunuz açık olsun – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Yolunuz açık olsun

    Yolunuz açık olsun
    'DA 22-30 Eylül'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımı, dün bu ülkeye gitti. B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk maçını 22 Eylül'de Arjantin ile oynayacak. Milliler, 23 Eylül'de , 25 Eylül'de de ile kozlarını paylaşacak.
    1. 20.9.2018
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