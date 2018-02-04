Potada milli mesai

Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus, 14 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip bu akşam bir araya gelip, ilk antrenmanını yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacak.

Milliler, antrenman öncesinde de medya günü etkinliğinde basın mensupları ile bir araya gelecek.

Türkiye, grubunda oynadığı ilk iki maçta Estonya'yı 81-56, Polonya'yı 73-53 mağlup etti.

ADAY KADRO

Türk Milli Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Esra Ural Topuz, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe), Işıl Alben (Galatasaray), Hülya Çoklar, Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, Cansu Köksal (Yakın Doğu Üniversitesi)