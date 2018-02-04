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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Potada milli mesai

    Potada milli mesai

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 B Grubu'nda Belarus ve Estonya ile yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarına 'da başlayacak.

    'na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus, 14 Şubat Çarşamba günü 'da Estonya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip bu akşam bir araya gelip, ilk antrenmanını yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacak.

    Milliler, antrenman öncesinde de medya günü etkinliğinde basın mensupları ile bir araya gelecek.

    Türkiye, grubunda oynadığı ilk iki maçta Estonya'yı 81-56, Polonya'yı 73-53 mağlup etti.

    ADAY KADRO

    Türk Milli Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

    Melis Gülcan (), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Esra Ural Topuz, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe), (Galatasaray), Hülya Çoklar, ( Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (), (), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, (Yakın Doğu Üniversitesi)

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:34
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