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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Periler büyük sınav için hazır

    Periler büyük sınav için hazır
    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. ve Estonya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibimize şu isimler davet edildi: Melis Gülcan, Elif Emirtekin, Esra Topuz, Ayşe Cora, Pelin Bilgiç, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, , Hülya Çoklar, Merve Aydin, İlayda Güner, , Olcay Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, .
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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