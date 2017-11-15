Potanın Perileri 2'de 2 yaptı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Polonya'yı 73-53 yenerek 2'de 2 yaptı.
Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Polonya, Kaczmarczyk'in yönlendirdiği hücum organizasyonlarında da pota altını etkili kullanarak 6. dakikayı 11-5 önde geçti. Türkiye, Tuğçe Canıtez ve Olcay Çakır Turgut'un basketleriyle farkı ikiye (9-11) indirmesine rağmen Polonya, dış atışlardan bulduğu sayılarla periyodu 16-9 üstün tamamladı.
İkinci periyoda hızlı giren Türkiye, rakip savunmayı özellikle Olcay Çakır Turgut ve Cansu Köksal'ın etkili performansıyla aştı. Üç sayılık atışlarda yüksek yüzdeye ulaşan milliler, 17-3'lük seri yakaladı ve 15. dakikayı 26-19 önde geçti. Boyalı alanda da üretkenliğini artıran Türkiye, 26 sayı bulduğu periyodun sonunda soyunma odasına 35-30 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de hücumda etkinliğini sürdüren A Milli Takım, Holingsvorth, Ayşe Cora ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 44-33 Ayşe Cora'nın organize ettiği hücumlarda Bahar Çağlar ve Holingsvorth ile pota altını iyi kullanan ay-yıldızlılar, final periyoduna 14 sayı farkla 56-42 üstün girdi.
Dördüncü periyodun başında Cansu Köksal ile üç sayı çizgisinin gerisinden iki basket bulan Türkiye, 32. dakikada 18 sayılık farka ulaştı: 62-44 Sert savunma yapan Polonya karşısında serbest atışlardan basketler üretmeye devam eden ve son bölümde rahat bir oyun çıkaran milliler, parkeden 73-53 galip ayrıldı.
Türkiye'de 14'er sayı üreten Cansu Köksal ve Holingsvorth, maçın en skorer oyuncuları oldu.
A Milli Takım, gruptaki ilk maçında da Estonya'yı deplasmanda 81-56 mağlup etmişti.
- Türkiye: 73 - Polonya: 53
Salon: Ankara
Hakemler: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Kfir Mualem (İsrail), Evgeny Vetrov (Rusya)
Türkiye: Ayşe Cora 7, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 5, Tuğçe Canıtez 10, Holingsvorth 14, Cansu Köksal 14, Tilbe Şenyürek 5, Pelin Derya Bilgiç 3, Merve Aydın 4, Elif Emirtekin
Polonya: Zietara 6, Zurowska-Cegielska 2, Kaczmarczyk 8, Gajda 9, Misiek 11, Pawlak 12, Stankiewicz 2, Szajtauer 2, Pobozy 1, Makurat, Adamowicz, Skobel,
1. Periyot: 9-16
Devre: 35-30
3. Periyot: 56-42
Beş faulle çıkan: 25.59 Kaczmarczyk (Polonya)
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:51
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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