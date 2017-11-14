"Genç ve enerjik bir takımız"

Esra, yaptığı açıklamada, üst üste 3. kez olimpiyatlara gitmek için öncelikle 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılmaları gerektiğine dikkati çekti. Elemelerdeki ilk maçlarında Estonya'yı 81-56 yendiklerini hatırlatan milli basketbolcu, "Güzel bir maç oldu. Rakip bize göre biraz daha zayıftı. Fakat rakibe değil, kendimize bakıyoruz. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Çalıştıklarımızı Estonya maçında gerçekleştirdik. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Esra, B Grubu'nda yarın Polonya ile Ankara'da oynayacakları karşılaşmayı seyircinin de desteğiyle kazanıp, "namağlup" unvanlarını korumak istediklerini söyledi. Takımda yaşanan değişikliğe değinen 26 yaşındaki milli oyuncu, şöyle konuştu:

"Yeni bir jenerasyon geliyor. Büyük bir değişiklik oluyor. Genç ama enerjik bir takımız. Herkes nerede olduğunun, ne yapması gerektiğinin bilincinde. Bu yüzden herkesin algısı çok açık. Herkes en iyi performansını verip, ablalarının yerini aratmamaya çalışıyor. Güzel, umut veren bir takımız. Sorumluluk alacağız. Türk basketbolunun seviyesini düşürmeden daha da üstüne koyarak ilerletmek istiyoruz."

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacaklarına inandığını dile getiren Esra, yeni yabancı oyuncu kuralının da Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Esra, Türk oyuncuların daha fazla süre almaya başladığına dikkati çekerek, "Kadın basketbolu adına çok önemli bir adımdı. Gençleşen bir milli takım var, zamanlaması da iyi oldu. Antrenman yaparak bir yere kadar ancak maçlarda ne kadar süre ve sorumluluk alırsak o kadar gelişiriz. O yüzden bizim için çok olumlu bir değişiklik oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İLAYDA, İLK MİLLİ MAÇINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

A Milli Takım formasını ilk kez Estonya maçında giyen 1999 doğumlu İlayda Güner ise özel bir gün yaşadığını belirtti. İlk milli maçındaki duygularını paylaşan İlayda, "Çok heyecanlıydım. Aslında sahaya girdiğimde düşünmemeye çalıştım ama olmuyordu. İster istemez düşündüm. Şu an 5 dakikada ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum ama çok güzel bir duyguydu. Altyapıdan çıkar çıkmaz milli formayı giymek çok güzeldi." diye konuştu.

Genç oyuncu, Polonya karşısında daha sert oynamaları gerektiğine işaret etti. Polonya'nın, Estonya'dan daha iyi bir takım olduğunu vurgulayan İlayda, "Bu nedenle daha hırslı olmalıyız." yorumunu yaptı. İlayda, yeni jenerasyonla ilgili ise "Daha enerjik, daha istekli bir takım. İnşallah, böyle devam eder. Maç tecrübesini oynaya oynaya kapatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ankara seyircisini "inanılmaz" olarak nitelendiren milli basketbolcu, Polonya maçında da tribünlerin dolacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.