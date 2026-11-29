Türkiye - İzlanda basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur J Grubu'nun dördüncü karşılaşmasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, İstanbul'da taraftarının desteğiyle galibiyet arıyor. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor. İzlanda ise zorlu deplasmanda kazanarak gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE!

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İzlanda maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 19.00'da başladı.

12 DEV ADAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE İLE İZLANDA ARASINDA 9. RANDEVU

Türkiye ile İzlanda, bu maça kadar A Milli Erkek Basketbol Takımı düzeyinde sekiz kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin altısını Türkiye kazanırken İzlanda iki karşılaşmada galibiyete ulaştı.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada ay-yıldızlılar deplasmanda etkileyici bir performans sergileyerek parkeden 110-73'lük galibiyetle ayrıldı. 12 Dev Adam, İstanbul'daki mücadeleyi de kazanarak ikili rekabetteki üstünlüğünü devam ettirmeyi amaçlıyor.

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI BİLETİNİ GARANTİLEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Elemelerin ilk turunda başarılı sonuçlar alan ay-yıldızlı ekip, ikinci turda da çıkışını sürdürdü. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler, İzlanda karşılaşması öncesinde 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, İzlanda karşısında da kazanarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor)

Ercan Osmani (Anadolu Efes)

Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)

Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji)

Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)

Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş)

Furkan Korkmaz (Beşiktaş)

Metecan Birsen (Beşiktaş)

Egehan Arna (Esenler Erokspor)

Onuralp Bitim (Fenerbahçe)

Sertaç Şanlı (Fenerbahçe)

Şehmus Hazer (Galatasaray)

Yiğit Arslan (Trabzonspor)

Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom)

Ömer Kutluay (Real Madrid)

Rüzgar Öpçün (Fenerbahçe altyapı)