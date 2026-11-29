A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki 4. maçında bugün İzlanda'yı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maç, TRT 1 ve S Sport'tan canlı yayımlanacak. Elemelerde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milliler, ilk yenilgisini son maçında İtalya karşısında yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'ya deplasmanda 86-72 mağlup oldu. J Grubu'nun zirvedeki Türkiye, taraftarı önünde İzlanda'ya üstünlük kurarak 2. turda 3, toplamda 9. galibiyetini almaya çalışacak. 12 Dev Adam, İzlanda ile 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 8 maçın 6'sını Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı. Milliler, elemelerde İzlanda ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 110-73 kazandı.