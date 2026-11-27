A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki 3. maçında İtalya’ya 86-72 mağlup oldu.
Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 06:50
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 86-72 mağlup olarak elemelerdeki ilk yenilgisini aldı. İlk yarısı başa baş geçen ve devreyi 44-41 geride kapatan ay-yıldızlılar, son çeyrekte de İtalya'nın kritik dış atışlarına dur diyemeyince parkeden 86-72 yenik ayrıldı.