İtalya-Türkiye basketbol maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya-Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci tur J Grubu'nun üçüncü maçında İtalya'nın konuğu olacak. Ay-yıldızlılar, Roma'daki mücadeleden galibiyetle ayrılarak elemelerdeki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Milli takımın maçını televizyondan takip edemeyen basketbolseverler, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranını da kullanabilecek. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde şu ana kadar ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İlk turdaki altı karşılaşmanın tamamını kazanan milliler, ikinci turda da Litvanya ve İzlanda engellerini aşarak galibiyet serisini 8 maça taşıdı. Türkiye, elemelerde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke oldu.

İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması 26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 22.00'de (TSİ) başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Dev Adam'ın İtalya ile oynayacağı mücadele TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TRT Spor canlı izle: TRT Spor resmi internet sitesi

12 DEV ADAM'DAN 9'DA 9 HEDEFİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde şimdiye kadar oynadığı sekiz karşılaşmanın tamamını kazandı.

Elemelerin ilk turunda 6'da 6 yapan milliler, ikinci turdaki ilk iki maçında da Litvanya ve İzlanda'yı mağlup etti. Böylece galibiyet serisini 8 maça çıkaran Türkiye, Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım unvanını elde etti.

J Grubu'nun zirvesinde bulunan ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında da kazanarak serisini 9 maça taşımak istiyor. Ergin Ataman'ın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

12 Dev Adam, İtalya ve İzlanda karşılaşmalarına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Ağustos ayındaki son eleme maçlarında forma giyen milli takım kaptanı Cedi Osman, yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadroya alınmadı. NBA'de mücadele eden Alperen Şengün ve Adem Bona da kadroya çağrılmadı.

NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ise aday kadroda bulunmasına rağmen İtalya karşısında görev yapamayacak. Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Başantrenör Ergin Ataman, Anadolu Efes'in EuroLeague'de Kosner Baskonia ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle Ercan Osmani'den de İtalya maçında yararlanamayacaklarını açıkladı. Bu eksikler, teknik heyetin oyuncu tercihlerini doğrudan etkileyecek.

İTALYA, TÜRKİYE KARŞISINDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

İtalya Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk turunda başarılı bir performans sergiledi. Altı karşılaşmada beş galibiyet ve bir mağlubiyet alan İtalyanlar, grubunu lider tamamladı.

Ancak ikinci turda işler İtalya için beklendiği gibi gitmedi. Ağustos ayındaki maçlarda önce Bosna Hersek'e, ardından Sırbistan'a mağlup olan İtalyan ekibi, J Grubu'nda üçüncü sırada bulunuyor.