Oynadığı 8 maçı kazanan Türkiye, İtalya’ya konuk olacak. PalaEur’da oynanacak karşılaşmada hedef yine galibiyet.
Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün İtalya'ya konuk olacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor ve S Sport'tan naklen yayımlanacak. Milliler, elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Başarılı performansını ikinci turda da sürdüren ay-yıldızlı ekip, ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı mağlup edip galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve Dünya Kupası bileti alan ilk takım ünvanını elde etti. A Milli Takım, İtalya'ya üstünlük kurarak 9'da 9 yapmaya çalışacak. Türkiye, 90 yılı aşkın tarihinde oynadığı 1067 mücadelede 556 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı Milliler, İtalya ile 34 resmi karşılaşmanın 2'sini kazanırken 31'inde yenildi.