A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda İtalya'ya X-X mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekibin elemelerdeki galibiyet serisi sona erdi.

Milliler, elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamlamıştı. Başarılı performansını ikinci turda da sürdüren A Milli Takım, ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkarmıştı.

Bu performansıyla Dünya Kupası bileti alan ilk takım unvanını elde eden 12 Dev Adam, J Grubu'nda zirvede yer alıyordu.

İtalya deplasmanına da galibiyet parolasıyla çıkan milliler, rakibine mağlup olarak elemelerdeki ilk yenilgisini yaşadı.