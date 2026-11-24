A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikleri için kalan maçlarda kadroda bazı değişikliklere gideceklerini söyledi.
Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikleri için kalan maçlarda kadroda bazı değişikliklere gideceklerini söyledi. Ataman, "Sakatlıklarımızı da göz önünde bulundurarak yelpazemizi geniş tutup şu ana kadar şans vermediğimiz oyuncuları bu maçlarda kullanmak ve Dünya Kupası maçlarımızda hangi oyuncuları kadroya dahil edeceğimizi görmek istiyoruz" dedi.